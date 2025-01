Liverpool vence o Lille e avança invicto às oitavas de final da Champions (Liverpool tem 100% de aproveitamento na primeira fase da Champions)

O Liverpool venceu o Lille por 2 a 1 nesta terça-feira, pela sétima rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, em Anfield. Os gols do triunfo foram marcados por Salah e Elliott. David descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 21 pontos e, invicto, com sete vitórias em sete partidas disputadas, garantiu sua classificação às oitavas de final da competição com uma rodada de antecedência. Já o Lille está na 11ª posição, com 13 pontos.

O Liverpool volta a campo neste sábado, contra o Ipswich Town, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h (de Brasília), em Anfield. No mesmo dia, o Lille enfrenta o Strasbourg, pela 19ª rodada do Francês, no Stade de la Meinau, às 15h.

O jogo

A equipe inglesa abriu o placar aos 33 minutos da primeira etapa. Jones recebeu a bola no meio de campo e fez lançamento para Salah, que tocou de cavadinha para o fundo do gol.

Aos 13 do segundo tempo, Mandi cometeu falta em Luis Díaz e acabou expulso após levar o segundo cartão amarelo.

Logo em seguida, aos 16, Gudmunsson venceu a marcação do lado esquerdo do ataque e rolou para Haraldsson, que chutou a bola em Van Dijik. No rebote, David não desperdiçou e empatou a partida.

Já aos 21, Tsimikas bateu escanteio e a bola sobrou na entrada da área para Elliott. A batida do camisa 19 desviou em Mukau e foi parar dentro do gol.

Resultados da Champions nesta terça-feira:

Monaco 1 x 0 Aston Villa

Atalanta 5 x 0 Sturm Graz

Atlético de Madrid 2 x 1 Bayer Leverkusen

Benfica 4 x 5 Barcelona

Estrela Vermelha 2 x 3 PSV

Club Brugge 0 x 0 Juventus

Slovan Bratislava 1 x 3 Stuttgart

Bologna 2 x 1 Borussia Dortmund

A notícia Liverpool vence o Lille e avança invicto às oitavas de final da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press