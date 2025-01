Narração de Jorge Iggor no gol da virada histórica do Barcelona viraliza: ‘Surreal’

A narração de Jorge Iggor no gol decisivo de Raphinha, que sacramentou a histórica virada do Barcelona sobre o Benfica, por 5 a 4, movimentou as redes sociais na noite desta terça-feira (21/1).

O narrador do canal TNT Sports emocionou os fãs de futebol com uma performance que já é considerada uma das mais emblemáticas da TV brasileira em transmissões de jogos da Liga dos Campeões.

A atuação de Raphinha, autor do gol decisivo aos 50 minutos do segundo tempo, também foi muito celebrada. O brasileiro recebeu um lançamento, venceu o marcador na velocidade, cortou o zagueiro e, de canhota, chutou rasteiro para marcar o tento da vitória.

Jorge Iggor narrou o gol da seguinte forma: “Ele cai no chão. De novo o estádio inteiro pede pênalti. Afasta Ferran Torres! E é contra-ataque, tá valendo, e vem o Raphinha… E pode ser a bola da vitória. Dominou, limpou, bateu: Gooooooooool! Histórico! É do Barça! Raphinha! Cinquenta minutos, um jogo para a eternidade!”, vibrou o narrador.

Torcedores reagem: ‘Surreal’

Os torcedores não economizaram elogios ao narrador no X (antigo Twitter).

“Tem Uefa Champions League, tem virada histórica, tem que ter Jorge Iggor, tem que ter o Barcelona, vira o jogo no último lance com o melhor do mundo e o Jorge Iggor fica loucooo”, destacou um fã.



“Que narração espetacular do Jorge Iggor no quinto gol do Barcelona. Surreal!”, observou mais um.



“Raphinha virou para o Barcelona, e essa é mais uma das narrações antológicas do Jorge Iggor”, completou outro.



“A TNT Sports Brasil é fadada aos grandes jogos de Champions League. O mesmo Jorge Iggor do Lucas em Amsterdam. Também no jogo histórico do Barcelona contra o Benfica. Noites de Champions. A história sob os nossos olhos. Futebol é foda. Ainda existem motivos”, ressaltou outro fã.

A virada

No jogo, válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona buscou uma virada épica no Estádio da Luz, com gols de Raphinha (2), Lewandowski (2) e Eric García.

O triunfo garantiu ao clube catalão a classificação antecipada para as oitavas de final e consolidou uma sequência de seis vitórias na competição.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 18 pontos e continua como um dos favoritos ao título. O time volta a campo no próximo domingo, às 17h, contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

Já o Benfica, que estacionou nos 10 pontos, terá pela frente o Casa Pia, no sábado, às 15h, pelo Campeonato Português.

Veja como foi o gol de Raphinha

