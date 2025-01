Clube argentino contrata goleiro Keylor Navas, diz jornal (Goleiro Keylor Navas pelo PSG)

Uma bomba no mercado de transferências argentino! O Newell’s Old Boys acertou a contratação do goleiro costarriquenho Keylor Navas, ex-PSG e Real Madrid, segundo publicou o jornal La Nacíon, de Costa Rica, neste domingo (19/1).

De acordo com o argentino Olé, o experiente arqueiro de 38 anos já aceitou a oferta econômica do clube e viajará nesta quarta (22/1) ou quinta-feira (23/1) à Argentina para assinar contrato.

Navas não joga há oito meses e está livre no mercado desde que deixou o PSG ao fim da última temporada europeia, em julho de 2024.

A última partida do histórico goleiro de Costa Rica foi em 19 de maio de 2024. Na ocasião, atuou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 do PSG sobre o Metz, pelo Campeonato Francês.

Além do Newell’s Old Boys, clubes como Colo-Colo, do Chile, e San Lorenzo, também da Argentina, haviam demonstrado interesse em contratá-lo, segundo as publicações.

Carreira de Navas

Keylor Navas despontou para o mundo do futebol em 2014, quando foi um dos líderes da histórica campanha da Costa Rica na Copa do Mundo do Brasil.

Naquela ocasião, a seleção centro-americana liderou o chamado “grupo da morte”, que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. Depois, nas oitavas de final, eliminou a Grécia. Nas quartas, perdeu nos pênaltis para a Holanda.

Nas cinco partidas disputadas, Navas sofreu apenas dois gols. As ótimas atuações chamaram a atenção do Real Madrid, que o contratou junto ao Levante.

Após cinco temporadas e muitos títulos pelo Real, transferiu-se ao PSG em 2019/20. Em 2022/23, atuou por empréstimo pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Antes de chamar a atenção do mundo na Seleção e no Real, Navas jogou no Saprissa – time costarriquenho que o revelou -, no Albacete e no Levante, ambos da Espanha.

