Tricampeão da Champions tem proposta de clube da Série A e admite vontade de jogar no Brasil (Goleiro Keylor Navas, ex-PSG)

Keylor Navas no Brasil? O tricampeão da Champions está nos planos do Grêmio e tem o desejo de jogar em solo brasileiro. O empresário do goleiro revelou, inclusive, que Navas já até descartou a possibilidade de ir para a Arábia enquanto não houver uma solução sobre as negociações com clubes brasileiros.

“Ele está bem convencido (de ir para o Brasil). Não é tanta novidade, já saíram especulações de vários clubes, mas eu posso garantir que a gente tem falado com o Grêmio, não vamos esconder nada de ninguém, mas vamos esperar para finalizar, porque o mercado está avançando”, disse Luciano Emilio em entrevista à ESPN na última sexta-feira (17/1).

O estafe destacou ainda que Navas aguarda uma definição com o Grêmio nos próximos dias. Além de propostas do mundo árabe, o goleiro já recusou propostas do Cerro Porteño.

“Estamos aguardando alguma definição nos próximos dias. O Keylor tem um desejo muito grande de jogar no Brasil. É um país onde, quando a gente colocou a situação, ele recebeu de muito bom grado. Ele recusou várias ofertas, exemplo: Cerro Porteño, clubes da Arábia.”

“O Keylor está com muita sede de ganhar, de jogar em um lugar competitivo. Ele ainda tem aquela fome de ganhar campeonatos. Eu creio que, saindo essa definição aí do Brasil, seria uma coisa muito interessante para ele e para nossa agência”, acrescentou.

Físico em dia

Keylor Navas não joga desde julho de 2024, quando seu contrato com o PSG se encerrou. Na última temporada, fez seis jogos e sofreu sete gols. No entanto, segundo Luciano, o goleiro está bem fisicamente.

“Seguramente, o clube que contratar ele vai ter um jogador inteiro, que está com seus reflexos em dia, tem treinado com a seleção de Costa Rica para manter a sua forma, fora os treinamentos com personal e preparador de goleiros. Estamos na expectativa muito grande de, a qualquer momento, fechar algo com o Keylor no Brasil”, finalizou.

A notícia Tricampeão da Champions tem proposta de clube da Série A e admite vontade de jogar no Brasil foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque