Amigo revela o verdadeiro motivo do fim do casamento de Guardiola (Pep Guardiola e Cristina não estão mais juntos )

Nos últimos dias, começou a veicular na mídia internacional informações sobre o fim do casamento de Pep Guardiola com Cristina Serra. De acordo com o Daily Mail, um amigo do casal que estava junto há mais de 30 anos revelou o motivo do término.

“Acho que começaram a crescer um sem o outro. Ela [Cristina] saiu de Manchester há cinco anos e voltou a Barcelona. E isso teve muito impacto. Ele é um completo viciado no trabalho e o fato de não estar presente no negócio de família que têm juntos pode ter afetado a relação”, disse a fonte da reportagem.

Guardiola e Serra se conheceram em 1994. O casamento, que ocorreu em 2014, rendeu três filhos: Maria, Marius e Valentina.

A notícia sobre o término foi publicada pelo jornal El Periódico, que disse que a relação entre os dois “cordial, estável e amigável”.

Os dois viviam em países diferentes há mais de cinco anos. Enquanto Cristina mora em Barcelona, onde cuida da empresa familiar Serra Claret, Guardiola segue em Manchester, como treinador do Manchester City.

Guardiola irritado

Recentemente, o treinador se irritou com fãs que o pediam autógrafos. O momento foi registrado em vídeo publicado nas redes sociais e mostra Guardiola dizendo para os jovens “não voltarem de novo”.

“Não venham de novo. Eu não vou assinar mais uma vez. Vão para a escola. Preparem-se. Você é velho, vocês são jovens. Não fiquem aqui perdendo tempo. Vocês querem viver a vida fazendo isso?”, disse Guardiola.

