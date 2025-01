Ex-companheiro de Messi e Neymar, espanhol fecha com clube argentino (Acertado com Boca Juniors, Ander Herrera jogou, além de Messi e Neymar, com Mbappé)

O Boca Juniors está próximo de anunciar uma contratação de peso. Trata-se do meio-campista espanhol Ander Herrera, que já chegou na Argentina para fazer exames médicos e assinar contrato com a equipe. O ex-companheiro de Messi e Neymar foi liberado pelo Athletic Bilbao, clube que detinha os direitos econômicos do jogador até junho deste ano.

Antes de fechar com o Bilbao, em 2022, Herrera atuou por três temporadas no Paris Saint-Germain. Por lá, foi companheiro, além do argentino e do brasileiro, do craque francês Kylian Mbappé. Ele também passou pelo Manchester United, no qual dividiu vestiário com Zlatan Ibrahimovic, Di María, Wayne Rooney e outras estrelas.

“Boca é um clube especial, com uma história e paixão única. Desde muito tempo que sonho em estar aqui. Mantenho essa paixão desde a infância”, disse o espanhol, cercado por jornalistas, ao desembarcar na Argentina.

Outro espanhol na Argentina

Na Argentina, Ander Herrera reencontrará um compatriota que foi seu companheiro no Athletic Bilbao. O atacante Iker Muniain chegou ao San Lorenzo em 2024 e soma três gols e uma assistência em 12 jogos.

“Espero que aconteça mesmo, porque ele é um grande jogador. É um atleta de nível mundial. Será muito positivo para a Liga Argentina. Tenho falado com ele porque somos bons amigos. Espero que tenhamos boas notícias em breve”, falou Munian sobre a possível chegada de Herrera.

