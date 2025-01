Ex-atacante do Atlético pode fazer dupla com James Rodríguez e enfrentar o Flamengo, diz jornalista

Ex-atacante do Atlético pode fazer dupla com James Rodríguez e enfrentar o Flamengo, diz jornalista (Vargas comemora gol do Atlético sobre o São Paulo)

O ex-atacante do Atlético Eduardo Vargas pode assinar com clube mexicano que contratou James Rodríguez e que vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

O jogador chileno de 35 anos está livre no mercado após o fim do contrato do atleta com o alvinegro mineiro em dezembro.

Segundo o jornalista mexicano Christian Ramírez, o Club León quer contar com o futebolista para temporada.

O time está no Grupo D do Mundial de Clubes 2025 e vai enfrentar Chelsea, Flamengo e Espérance.

Antes de ser contratado pelo Atlético, Vargas atual no futebol mexicano entre 2016 até 2020. O atacante atuou no Tigres por cinco temporadas.

#FuriaDeportiva



Con información de @Christi6179520, Edu Vargas sería el último extranjero que llegaría al Club León de cara al Clausura 2025 y al Mundial de Clubes.#FuriaTUDN #FuriaNeta #LigaMx #EduVargas #Leon pic.twitter.com/t0nMeS4sda — Furia Deportiva TUDN (@FuriaTUDN) January 13, 2025

Vargas no Atlético

Vargas soma 33 gols e 15 assistências em 165 partidas com a camisa do Atlético desde 2020. O atacante conquistou quatro Campeonatos Mineiros (2021 a 2024), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022) pelo Galo.

O jogador tinha vínculo com o clube até o fim de 2024. Ele não teve o contrato renovado com o Atlético e está livre no mercado para acertar com outra equipe.

A notícia Ex-atacante do Atlético pode fazer dupla com James Rodríguez e enfrentar o Flamengo, diz jornalista foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque