Barcelona fatura prêmio milionário por título sobre o Real Madrid (Barcelona foi campeão da Supercopa da Espanha)

O Barcelona faturou premiação milionária pelo título sobre o maior rival, o Real Madrid, nesse domingo (12/1). O time de Lamine Yamal bateu o Real de Vinícius Júnior por 5 a 2 e ficou com a taça da Supercopa da Espanha.

Além da moral e da 15ª taça da competição para a coleção, o Barcelona encheu os cofres com o triunfo. De acordo com o jornal espanhol “As”, o clube catalão faturou 9 milhões de euros (no total) com o título – R$ 55,9 milhões na cotação atual.

Vale ressaltar que, desses 9 milhões de euros, o Barcelona recebeu 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões na cotação atual) pela participação no torneio. Além disso, o time recebeu mais 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por ter chegado à final. Por fim, a conquista do título rendeu mais 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) ao clube.

Premiação do Real Madrid

Por sua vez, o Real Madrid, mesmo sem título, faturou boa quantia pelo vice-campeonato. O clube arrecadou 7,15 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) para os cofres, sendo 6,15 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) pela participação e outro 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por ter chegado à final.

A notícia Barcelona fatura prêmio milionário por título sobre o Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque