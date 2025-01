Neymar se derrete por cria do Cruzeiro na Kings League: ‘Craque demais’ (Kelvin Oliveira foi o destaque do Brasil na conquista da Kings League World Cup Nations)

Autor de todos os gols da vitória na conquista do título da Kings League World Cup Nations pelo Brasil, Kelvin Oliveira foi exaltado por Neymar. Com passagem pela categoria de base do Cruzeiro, o ‘K9′, como é apelidado o atacante, comandou o time brasileiro na goleada por 6 a 2 sobre a Colômbia, no Allianz Stadium, em Turim, pela decisão da competição de fut7, idealizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué.

“Craque demais! Você merece todo esse reconhecimento. Torço por você”, escreveu Neymar a Kelvin Oliveira, em postagem no Instagram, nesse domingo (12/1).

Em 2025, Kelvin terminou a Kings League como artilheiro, com 20 gols em cinco partidas.

Carreira de Kelvin Oliveira

Kelvin Oliveira nasceu em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Torcedor do Cruzeiro desde a infância, Kelvin chegou à base do clube em 2013 e permaneceu por três anos. Nessa época, o atacante atuava como lateral-esquerdo.

Ele também fez parte do período de formação no Milan, mas não conseguiu emplacar como futebol de campo.

Em 2023, Kelvin fez testes no elenco de campo do Grêmio, quando defendia o time de fut7 do clube. No futebol, o jogador passou por Formiga e Social, em Minas, e São José, no Rio Grande do Sul.

A notícia Neymar se derrete por cria do Cruzeiro na Kings League: ‘Craque demais’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque