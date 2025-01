De saída do Atlético, Battaglia chega à Argentina para fechar com Boca: ‘Um sonho’

Rodrigo Battaglia, novo reforço do Boca Juniors, em treino pelo Atlético

Rodrigo Battaglia já está em solo argentino para finalizar a sua transferência do Atlético para o Boca Juniors. O volante de 33 anos desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na madrugada deste domingo (12/1), segundo a TyC Sports. O jogador se submeterá a exames médicos antes do anúncio.

Conforme antecipado pelo No Ataque, Battaglia, que tinha contrato com o Galo até o fim de 2025, foi liberado pelo clube para assinar com o Boca Juniors. A previsão de contrato é de duas temporadas.

“Estou muito feliz, é um lindo passo na minha carreira. Foram dias bastante duros. Quero fazer a revisão e ir ao clube conhecer meus companheiros. É um sonho para mim”, disse Battaglia na chegada ao aeroporto à ESPN.

No Atlético desde abril de 2023, o argentino Rodrigo Battaglia disputou 90 jogos e marcou cinco gols. Os únicos títulos do jogador pelo Atlético foram as edições do Campeonato Mineiro de 2023 e 2024.

Elenco do Galo

Battaglia será o sexto jogador a deixar o Atlético em relação à equipe que terminou a temporada de 2024. O goleiro Matheus Mendes – emprestado ao América -, o atacante Paulinho – vendido ao Palmeiras -, o lateral Mariano e os atacantes Alan Kardec e Eduardo Vargas – que não tiveram o contrato renovado com o Galo – saíram.

Além das cinco baixas, o Galo tem outras duas saídas encaminhadas. O zagueiro Maurício Lemos tem negociação encaminhada com o Vasco, enquanto Matías Zaracho está próximo de retornar ao Racing, equipe argentina que revelou o meio-campista.

Em contrapartida, o time contratou apenas dois jogadores, ambos para o meio-campo: Gabriel Menino e Patrick foram envolvidos na venda de Paulinho e deixaram o Palmeiras.

