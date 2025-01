Savinho, ex-jogador do Atlético, protagoniza ‘vídeocassetada’ em jogo do Manchester City

O atacante Savinho, ex-jogador do Atlético, protagonizou um lance hilário neste sábado (11/1), durante o jogo do Manchester City contra o Salford City, pela Copa da Inglaterra.

Aos 23′ minutos do primeiro tempo, Savinho disputou uma bola com o zagueiro Tilt e levou um tombo na linha de fundo. Ele deslizou no gramado até cair numa espécie de fossa, onde ficam alguns profissionais da imprensa, conhecida como “casinha dos fotógrafos”.

A situação lembrou, inclusive, uma “vídeocassetada” – quadro clássico de humor da TV Globo que foi apresentado por Faustão de 1989 até 2021 durante o programa “Domingão do Faustão”.

Savinho fica na bronca com Tilt

Savinho foi levantado pelos fotógrafos para sair da fossa. Tilt também apareceu para ajudar. O ex-jogador do Atlético, no entanto, ficou na bronca com o adversário e deu um “chega pra lá” no zagueiro quando percebeu que ele tentou auxiliá-lo a sair do buraco.

O momento repercutiu nas redes sociais.

Eita! O Savinho foi cair lá fora do campo!



Assista a Manchester City x Salford AO VIVO pelo #DisneyPlus!#FACupNaESPN pic.twitter.com/EqEzG6NbTX — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) January 11, 2025

