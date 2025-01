Ex-treinador do Cruzeiro processa clube de Ronaldo, diz jornal (Paulo Pezzolano, ex-técnico do Cruzeiro, comandava o Valladolid)

O ex-treinador do Cruzeiro Paulo Pezzolano, do Uruguai, processou o Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno na Espanha.

Segundo o jornal Diario de Valladolid, o ex-comandante da equipe europeia entrou na justiça para receber 1,25 milhões de euros (cerca de R$ 7,82 milhões na cotação atual) do clube de Ronaldo, ex-dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) da Raposa.

Pezzolano foi técnico do time espanhol entre abril de 2023 até novembro de 2024. Foram 71 partidas no cargo, com 28 vitórias, 15 empates e 28 derrotas. Na primeira temporada do treinador no clube, o Valladolid foi rebaixado da Primeira para Segunda Divisão nacional.

O contrato do uruguaio é válido até junho de 2025. Ainda de acordo com o Diario de Valladolid, o treinador exige o pagamento do valor referente a esse período.

Ele acionou um órgão extrajudicial na Espanha chamado Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) para tentar negociar um acordo. Caso isso não aconteça, Pezzolano pode abrir uma ação na Justiça.

Passagem de Pezzolano pelo Cruzeiro

Pezzolano treinou o Cruzeiro de janeiro de 2022 a março de 2023. O uruguaio se tornou ídolo da torcida celeste ao levar o clube de volta à elite do Campeonato Brasileiro e vencer a Série B logo na temporada de estreia.

“Papa” conseguiu 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas em 68 jogos à frente da Raposa. Ele deixou o Cruzeiro por decisão própria, após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, para o América.

A notícia Ex-treinador do Cruzeiro processa clube de Ronaldo, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque