crédito: No Ataque Internacional

Jogador de 22 anos é encontrado morto em casa (Jogador alemão foi encontrado morto em casa)

O jogador alemão Luca Meixner, de 22 anos, foi encontrado morto em casa poucos dias após o natal.

Em 27 de dezembro do ano passado, o atleta foi achado sem vida em sua cama. A causa do óbito ainda não foi confirmda .

O meia jogava no SSV Reutlingen, time da quinta divisão da Alemanha.

“SSV Reutlingen está de luto por Luca Meixner No fim de semana passado recebemos a terrível notícia de que nosso jogador Luca Meixner faleceu na sexta-feira, dia 27 de dezembro. morreu inesperadamente aos 22 anos”, inicia nota do SSV Reutlingen.

“Toda a família SSV está profundamente chocada e atordoada. Seus companheiros, todas as comissões e funcionários choram com. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e companheiros”, adiciona.

“Pedimos que a privacidade da família de Luca seja respeitada neste momento difícil”, finaliza.

Carreira

Luca era cria das categorias de base do SSV Reutlingen. Em três temporadas na equipe principal, foram sete jogos disputados. O atleta não balançou as redes em nenhuma ocasião e não deu assistências.

A notícia Jogador de 22 anos é encontrado morto em casa foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque