Jogador de 32 anos que disputaria Sul-Americana em 2025 é encontrado morto (Em 2023, Mathias Acuña disputou a Copa Libertadores pelo Boston River)

O atacante uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto neste sábado (4/1), em hotel de Ambato, no Equador. O jogador de 35 anos disputaria a Copa Sul-Americana de 2025 pelo clube equatoriano Mushuc Runa.

Acuña havia se apresentado para o início da pré-temporada nessa sexta-feira (3/1). Quando chegou ao país, em entrevista ao Canal del Fútbol, disse estar feliz pela oportunidade e ansioso pelo primeiro treino.

Em dezembro do ano passado, o atacante foi denunciado pela ex-mulher por violência doméstica. Desde então, utilizava tornozeleira eletrônica.

Carreira de Mathias Acuña

Acuña foi revelado pelo Tanque Sisley, do Uruguai, em 2013. No país natal, atuou também por Fénix, Liverpool de Montevidéu, Atenas, Rentistas e Boston River. Ele ainda teve duas experiências na Grécia: pelo Larissa e pelo Lamia. Em meados de 2024, o Mushuc Runa o contratou. Desde então, foram 15 jogos, oito gols e uma assistência.

Homenagens

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) lamentou a morte do futebolista: “Lamentamos com profunda tristeza a morte do futebolista uruguaio Mathías Acuña. Nossas condolências à sua família, colegas e amigos. Que descanse em paz”.

Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Mathías Acuña.



Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.



QEPD pic.twitter.com/UO0Kjc872b — AUF (@AUFOficial) January 4, 2025

O Mushuc Runa também se declarou: “O Mushuc Runa expressa sentimento de pesar pela morte sensível de Mathías Acuña. Nós que compomos a instituição estendemos as condolências à família e aos entes queridos diante de uma perda irreparável. Paz em seu túmulo”.

Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña



Paz en su tumba.

4/01/2025 pic.twitter.com/pewQoKpAQe — Club Mushuc Runa S.C (@ClubMushucRuna1) January 4, 2025

