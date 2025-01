Guardiola avalia início de Savinho no City: ‘Jogou muito bem quando teve oportunidades’ (Guardiola está no comando técnico do City há oito anos)

O treinador Pep Guardiola, do Manchester City, avaliou o inicio do atacante Savinho no clube inglês.

O jovem de 20 anos chegou a equipe em julho do ano passado. Até o momento, são 24 partias disputas, um gol marcado e cinco assistências distribuídas.

O jogador conseguiu balançar as redes com a camisa do time pela primeira vez na vitória do City sobre o Leicester por 2 a 0 no último domingo (29/12), no King Power Stadium, pela 19 rodada da Premier League.

O técnico espanhol falou sobre o começo do brasileiro na equipe e destacou a importância do tento anotado pelo camisa 26.

“Sim. Acho que ai ajudar. Ele teve chances antes e não conseguiu marcar, então tenho certeza que vai ajudá-lo”, afirmou Guardiola em coletiva.

“É muito jovem, está vivendo a primeira temporada na Inglaterra e acho que jogou muito bem quando teve oportunidades. Mas é muito jovem e tem muito a melhorar”, adicionou.

Atlético: venda de Savinho

O Galo recebeu 6,5 milhões de euros pela transferência (cerca de R$ 35,6 milhões) de Savinho para o Grupo City, além de bonificações. O Alvinegro permaneceu com 12,5% dos direitos do garoto e negociou a quantia para o Manchester City por cerca de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).

A última partida de Savinho pelo Atlético foi a vitória de virada sobre o Fortaleza, por 3 a 2, no Mineirão, no dia 22 de junho. O garoto foi titular, mas deixou o campo no segundo tempo. Após a partida, o atacante chorou no gramado do Mineirão.

Trajetória de Savinho

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

O Galo vendeu Savinho ao Troyes – que pertence ao Grupo City – por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) em 2022. O clube mineiro manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador no acordo.

Em 2022, foi emprestado pelo Troyes ao PSV (HOL). No clube, teve poucos minutos em campo e atuou em 17 jogos, somando sub-21 e equipe profissional.

No ano seguinte, defendeu o Girona (ESP), novamente sob empréstimo. Pelo clube espanhol, recebeu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com esse desempenho, passou a ser convocado pela Seleção Brasileira e disputou a Copa América de 2024.



