Esposa de jogador brasileiro afirma ter sido vítima de xenofobia e agressão em Portugal (Influenciadora Adriana Müller diz ter sido agredida em Portugal)

A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador de futebol Lincoln Henrique, que atuou pelo Bragantino em 2024, relatou momentos de tensão vividos em Portugal, na noite da última quinta-feira (2/1). Dé férias com a família no país europeu, ela diz ter sofrido agressão física e xenofobia enquanto levava os filhos, de 3 e 7 anos, para praticar natação na cidade do Porto.

De acordo com Adriana, uma mulher se dirigiu de forma repentina e agressiva à ela e sua família.

“Estávamos apenas tentando estacionar e, de repente, uma mulher começou a gritar e a nos ofender. Eu pedi desculpas, explicando que era nossa primeira vez na área e expliquei que estávamos seguindo o Waze. Mas ela não parava de gritar e, em um momento de desespero, ela disse: ‘volta para teu país, porque vocês vêm aqui fazer asneira”, contou a esposa de Lincoln ao site Quem.

Violência física contra Adriana

A situação piorou quando a mulher passou a agredir Adriana fisicamente. Além dos dois filhos mais novos, a nora da esposa de Lincoln também testemunhou o caso. Elas tentaram gravar o ataque, mas receberam ameaças.

“Ela disse que me arrastaria pelos cabelos para o meu país, me agredindo fisicamente. Ainda estou com as marcas das agressões e já fiz o registro de ocorrência. Isso é um reflexo de um problema maior que estamos enfrentando. Não podemos permitir que a xenofobia e a violência se tornem normais”, relatou.

“Estamos aqui para viver em paz e ensinar nossos filhos a respeitar todos, independentemente de origem. Não podemos deixar que o ódio vença”, finalizou.

Nesta sexta-feira (3/1), Adriana deve realizar um exame de corpo de delito no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

