Cabem no seu time? Quatro campeões do mundo pela Argentina estão em reta final de contrato (Otamendi comemora com a camisa da Argentina)

Quatro jogadores da Seleção Argentina – e que foram campeões da Copa do Mundo do Catar, em 2022 – estão em reta final de contrato. Cabem no seu time?

O quarteto tem vínculo com os atuais clubes até junho ou julho. No primeiro caso, estão liberados para acordar um pré-vínculo gratuito com qualquer outra equipe, sem que a atual tenha que receber qualquer compensação financeira.

Paulo Dybala

O atacante de 31 anos tem contrato com a Roma até o meio do ano. Destaque do time da capital italiana, Dybala tem futuro incerto – recentemente, foi alvo de uma proposta do futebol da Arábia Saudita, mas optou por permanecer na Europa.

Leandro Paredes

Também na Roma, Leandro Paredes tem contrato só até o meio de 2025. O meio-campista de 30 anos é alvo do Boca Juniors, segundo noticiou a imprensa argentina.

Nicolás Otamendi

Este já teve até passagem pelo futebol brasileiro – foi em 2014, quando jogou por seis meses com a camisa do Atlético.

Atualmente, o zagueiro de 36 anos atua pelo Benfica, de Portugal. O contrato vale apenas até 30 de junho de 2025 – portanto, Nicolás Otamendi já pode assinar um pré-vínculo com outro clube.

Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico, de 32 anos, defende o Lyon. O contrato com o clube francês, que pertence ao grupo de John Textor (o mesmo da SAF do Botafogo), vence em junho de 2025.

Em meio à crise financeira no Lyon, o lateral-esquerdo tem o futuro em aberto.

