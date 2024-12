Vini Jr. ou Mbappé? Jornal revela novo dono do maior salário do Real Madrid

Vini Jr. ou Mbappé? Jornal revela novo dono do maior salário do Real Madrid

O As revelou nesta segunda-feira (30/12) que o atacante brasileiro Vinicius Júnior superou o francês Kylian Mbappé como o dono do maior salário do Real Madrid.

De acordo com o periódico espanhol, ambos tinham salários parecidos – por volta dos 15 milhões de euros líquidos anuais (cerca de R$ 47 milhões na cotação atual).

Vini Jr., contudo, ultrapassará o companheiro de ataque a partir da próxima temporada. Isso porque o brasileiro revelado pelo Flamengo foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa.

Explica-se: o contrato de renovação de Vini Jr. com o Real, firmado em 2022 e válido até 2027, previa que o atacante receberia um bônus salarial caso se consagrasse o melhor do planeta em uma das duas principais premiações, The Best ou Bola de Ouro.

Na Bola de Ouro, Vini Jr. bateu na trave. O brasileiro foi o segundo colocado da eleição, atrás do meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City. A coroação do atacante ocorreu depois, no The Best.

Novo salário de Vini Jr.

Ainda de acordo com o veículo, Vini Jr. passará a receber 20 milhões de euros líquidos anuais nas duas últimas temporadas do atual contrato – portanto, em 2025/26 e 2026/27. O Real Madrid, aliás, quer prorrogar o vínculo com o brasileiro.

