Ex-meia do Atlético, Otero é anunciado por gigante continental

Ex-meia do Atlético, o venezuelano Rómulo Otero foi anunciado como reforço do Nacional, do Uruguai, nesta segunda-feira (30/12). O jogador de 32 anos assinou contrato válido até o fim de 2026.

“Bem-vindo, Rómulo! Rómulo Otero é novo jogador do Decano do futebol uruguaio pelas próximas duas temporadas. Dê tudo por nossas cores!”, publicou o Nacional nas redes sociais.

https://twitter.com/Nacional/status/1873730905078141213

Otero disputou a temporada 2024 pelo Santos. Em 51 jogos (36 como titular), o venezuelano marcou oito gols e deu cinco assistências. Ele foi peça importante na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Peixe pensava em mantê-lo para 2025. Contudo, uma reviravolta fez com que os rumos mudassem e levassem Otero ao futebol uruguaio pela primeira vez na carreira.

Na temporada que se aproxima, o meia terá a oportunidade de jogar a Libertadores pelo gigante continental. O Peñarol é tricampeão da América – conquistou o troféu em 1971, 1980 e 1988.

Otero no Atlético

O Atlético contratou Otero em 2016, por empréstimo do Huachipato, do Chile. No ano seguinte, o jogador teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo clube alvinegro por 1,5 milhão de dólares (R$ 4,5 milhões na época).

Alternou bons e maus momentos pelo Galo até que, em 2019, foi emprestado ao Al-Wehda, da Arábia Saudita. Retornou no mesmo ano e, em 2020, chegou ao Corinthians também por empréstimo. O vínculo com o Atlético acabou em 2021.

Ao todo, o meia disputou 135 jogos pelo Galo e marcou 26 gols – oito deles em cobranças de falta, seu principal ponto forte.

Carreira de Otero

Otero iniciou a carreira no Caracas. Depois de anos na base e no time profissional, foi negociado com o Huachipato. Em 2016, começou a trajetória no Brasil, justamente no Atlético.

Desde então, passou por Al-Wehda (Arábia Saudita), Corinthians, Cruz Azul (México), Fortaleza, Aucas e, finalmente, Santos.

