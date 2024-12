crédito: No Ataque Internacional

Liverpool dispara em 1º: veja classificação atualizada da Premier League (Comemoração do Liverpool em jogo contra o West Ham)

O Liverpool é o grande time do futebol europeu na temporada. Os Reds, como são conhecidos, venceram mais uma e dispararam na 1ª colocação do Campeonato Inglês. Veja abaixo a classificação atualizada da Premier League após os jogos deste domingo (29/12).

Em 18 partidas na liga nacional, o Liverpool já somou incríveis 45 pontos: 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota – para o vice-líder Nottingham Forest. O 14º triunfo ocorreu neste domingo (29/12), no London Stadium, em Londres: a equipe goleou o West Ham por 5 a 0, em jogo da 19ª rodada da Premier League.

Com oito pontos de diferença para o surpreendente Forest, que é o segundo colocado, o Liverpool ainda tem um jogo a menos. A partida diante do rival Everton foi adiado por causa do mau tempo em 7 de dezembro.

Em contrapartida à excelente temporada do Liverpool, os times de Manchester são as decepções da atual edição do Inglês.

O City, atual tetracampeão, está 14 pontos atrás do líder, com um jogo a mais, e é apenas o quinto colocado. Já o United tem uma situação ainda pior: o time está em 14º, com somente 22 pontos conquistados.

Classificação da Premier League

Liverpool – 45 pontos (18 jogos) Nottingham Forest – 37 pontos Arsenal – 36 pontos (18 J) Chelsea – 35 pontos (18 J) Manchester City – 31 pontos Bournemouth – 30 pontos Newcastle – 29 pontos (18 J e +9 de saldo) Fulham – 29 pontos (+3 de saldo) Aston Villa – 28 pontos (18 J) Brighton – 26 pontos (18 J) Tottenham – 24 pontos (+13 de saldo) Brentford – 24 pontos (18J e 0 de saldo) West Ham – 23 pontos Manchester United – 22 pontos (18 J) Crystal Palace – 20 pontos Everton – 17 pontos (18 J) Wolverhampton – 16 pontos Leicester – 14 pontos Ipswich Town – 12 pontos (18 J) Southampton – 6 pontos

