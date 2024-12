Perfil da Ligue 1 ‘rebate’ Cristiano Ronaldo com provocação e foto de Messi (Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr e da Seleção Portuguesa )

O perfil espanhol do Campeonato Francês rebateu a citação de Cristiano Ronaldo na última sexta-feira (27/12) na cerimônia do Globe Soccer Awards. O craque português, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, afirmou que o Campeonato Saudita é melhor do que a liga francesa, a Ligue 1.

“O Campeonato Francês (pior que o Saudita)? Fácil. Não falo isso porque jogo lá (Arábia Saudita). Não importo com o que as pessoas pensem, mas deveriam jogar lá para ver. Correr a 38, 39, 40 graus”, disse CR7.

A competição não deixou barato e provocou o astro português com uma foto de Lionel Messi com o troféu da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, nas proximidades da Arábia, no perfil em espanhol da Ligue 1 no X.

“Leo Messi jogando com 38 graus”, legendou.

https://twitter.com/ligue1_esp/status/1873050264590270494

Naquele ano, Cristiano Ronaldo também esteve em campo na disputa da Copa do Mundo, defendendo as cores da Seleção Portuguesa. No entanto, seu país foi eliminado nas quartas de final.

