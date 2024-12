Gol sofrido pelo Cruzeiro entrou na história das competições sul-americanas, aponta estudo (Roque Santa Cruz marcou o único gol do Libertad sobre o Cruzeiro, pela Sul-Americana)

O gol sofrido pelo Cruzeiro diante do Libertad-PAR, no Mineirão, em 26 de setembro, não atrapalhou o clube mineiro, que avançou na Copa Sul-Americana. Porém, a bola na rede no jogo de volta das quartas de final do torneio continental entrou para a história das competições da Conmebol, como apontou o estudo da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)

No minuto 26 do segundo tempo do jogo disputado em Belo Horizonte, Iván Ramírez, lateral-direito do Libertad, cruzou na medida para o atacante Roque Santa Cruz, que deu um belo peixinho e definiu o placar de 1 a 1 no Mineirão.

Pela derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o time paraguaio não seguiu na competição em que o Cruzeiro foi vice-campeão – perdeu a final para o Racing-ARG. Mas o Libertad viu o seu experiente atacante fazer história.

Com o gol diante de Cássio, Roque Santa Cruz se tornou o jogador mais velho da história a marcar um gol em competições da Conmebol.

O atacante paraguaio, que passou por clubes como Bayern de Munique e Manchester City, fez esse gol sobre o Cruzeiro com 43 anos e 41 dias, alcançando o primeiro lugar na estatística nos torneios sul-americanos.

Até então, o recorde pertencia a Richard Pellejero. O uruguaio fez um gol pelo Cerro Porteño-PAR, em jogo da Copa Sul-Americana, com 43 anos e 31 dias, 10 dias “mais jovem” que Roque Santa Cruz.

