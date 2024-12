Jogador de seleção é convocado a depor para explicar abraço em torcedora (Ramin Rezaeian tem longa trajetória na seleção do Irã)

O comitê de ética da Federação de Futebol Iraniana convocou para depoimento o lateral Ramin Rezaeian, que defende o Esteghlal. De acordo com a agência de notícias Tasnim, ele foi chamado por ter abraçado uma torcedora antes de uma partida do Campeonato Iraniano.

Segundo a lei islâmica vigente no Irã desde a revolução de 1979, um homem não pode ter contato físico com uma mulher fora do círculo familiar. A presença de mulheres nos estádios de futebol no Irã foi proibida por muito tempo.

A federação não fez comentários a respeito do caso. Também não se pronunciou o jogador de 34 anos, que tem no currículo mais de 60 partidas pela seleção iraniana. Ele tem passagens por equipes do Qatar e da Bélgica.

Um de seus companheiros no Esteghlal, o goleiro Hossein Hosseini se viu em situação semelhante em abril. O arqueiro acabou sendo suspenso por ter abraçado uma torcedora em jogo do Iraniano.

Na ocasião, a federação condenou Hosseini também a pagar uma multa equivalente a US$ 4.700 (cerca de R$ 29 mil, na cotação atual). A justificativa para a punição foi “má conduta em relação aos agentes de segurança durante a partida”.

A notícia Jogador de seleção é convocado a depor para explicar abraço em torcedora foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress