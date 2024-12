crédito: No Ataque Internacional

IFFHS divulga time ideal de 2024 com só um brasileiro

IFFHS divulga time ideal de 2024 com só um brasileiro (Principal esperança do Brasil, Vini Jr. não conseguiu ter grandes atuações com a Seleção em 2024)

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), renomada fonte de informações sobre o esporte, divulgou nesta quinta-feira (26/12) o time ideal de 2024 com apenas um brasileiro.

Vini Jr, craque do Real Madrid e melhor jogador do mundo pela Fifa, foi escolhido como o ponta-esquerdo da seleção da temporada.

A meta do time de 2024 conta com o goleiro argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa.

Já a defesa conta com o lateral-direito espanhol Dani Carvajal e o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, ambos do Real Madrid. O zagueiro português Rubén Dias, do Manchester City, e o lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies, completam a linha de quatro.

Já o meio-campo conta com o espanhol Rodri, do Manchester City, que recebeu a Bola de Ouro, e os representantes do Real Madrid: Jude Bellingham e Toni Kroos, que se aposentou após a Eurocopa.

No ataque, além de Vini Jr., o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, completam o trio.

A notícia IFFHS divulga time ideal de 2024 com só um brasileiro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque