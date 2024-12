Fãs reagem à foto de Vini Jr. com astro da NBA de 2,21m de altura (Vini Jr. e Victor Wembanyama se encontraram em 25 de dezembro de 2024)

Fãs de Vinicius Júnior reagiram à foto do melhor jogador do mundo pela Fifa com Victor Wembanyama, astro da NBA que tem 2,21m de altura. Veja abaixo as reações nas redes sociais ao encontro de Vini Jr. com Wemby.

A foto foi tirada na quarta-feira (25/12), quando Vini Jr. esteve no Madison Square Garden. O camisa 7 do Real Madrid acompanhou o duelo entre New York Knicks e San Antonio Spurs, no Madison Square Garden, pela NBA.

Mesmo com a derrota do Spurs por 117 a 114 para os donos da casa, o ponta-esquerda brasileiro de 24 anos fez questão de tirar uma foto com a estrela do time que representa o estado do Texas.

Três anos e meio mais novo que Vini Jr., Victor Wembanyama foi a primeira escolha do Draft da NBA em 2023 e se destaca no San Antonio Spurs. O francês de 2,21m é um dos grandes nomes do basquete na atualidade.

E foi justamente a diferença entre as alturas de Vini Jr. e Victor Wembanyama que chamou a atenção. O brasileiro tem 1,76m de altura, e Wemby é 45 centímetros maior que o jogador de futebol.

Reações à foto de Vini Jr. e Wembanyama

Pé do Wemby é do tamanho do antebraço do Vini Jr…



https://t.co/2S5Qgfke4V — Mestre dos Mavs (@mestredosmavs) December 26, 2024

O pé do wemby é maior q o vini https://t.co/iJWUhNdhTb — aba (@marcelojr_0) December 26, 2024

esse maluco tem quanto de altura namoral — padrinho (@jorgeamado1711) December 26, 2024

Wemby fica pequeno do teu lado — Diário Filosófico (@diariofilos) December 26, 2024

É sempre engraçado ver a diferença de altura kkkkkkkkkkkkk



Nesse caso o Vini tem 1.76 e o Wembanyama tem 2.21 (!)



Um é melhor do mundo no futebol e o outro tem tudo pra ser no Basquete.



Foto gigante! https://t.co/eXZkQ5adyy — DataFut (@DataFutebol) December 26, 2024

I don’t know why it taken this comparison for me, but this puts into perspective just how big Wemby actually is for me



How absurd. — Tipster Charlie – (@TipsterCharlie) December 26, 2024

Courtua se quedó pequeño aquí? Jajajja ficha de portero Vini pic.twitter.com/IPzvwdMyww — ???? ???????????????????????? ????5 (@RM_15Champions) December 26, 2024

Wenbanyama I see how possible you get good blocks — JAY SMITH (@Jay_nation7) December 26, 2024

Caralho Wembanyama é grande pra crlh, que porra é essa — Mengão Malvadão (@flaforever01) December 26, 2024

A notícia Fãs reagem à foto de Vini Jr. com astro da NBA de 2,21m de altura foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque