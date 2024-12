crédito: No Ataque Internacional

Treinador de Vitor Roque fala sobre futuro do atacante brasileiro

O treinador Manuel Pellegrini, do Betis, falou sobre o futuro do atacante Vitor Roque, especulado no futebol brasileiro.

O jogador pertence ao Barcelona e foi emprestado na última janela de transferência até o final da temporada.

Nos últimos dias, diferentes veículos de imprensa noticiaram interesse do Palmeiras no atleta de 19 anos.

Após o empate entre Betis e Rayo Vallecano nesse domingo (22/12), no estádio Benito Villamarin, pela La Liga, Pellegrini falou sobre a evolução do atacante.

Vitor Roque tem 23 partidas disputadas pela equipe, com seis gols marcados e nenhuma assistência.

“É um jogador jovem que está começando sua carreira. Tem 19 anos, assim que não podemos exigir dele a experiência que tenha um futebolista com mais partidas em seu currículo”, afirmou em entrevista pós-jogo.

“Passou os 90 minutos correndo, tentando criar oportunidades. Provocou o pênalti, teve uma ocasião cruzada que não conseguiu converter em um mano a mano com o goleiro e a medida que tranquilidade, também vai melhorar sua precisão em definição dentro da área. É um jogador em pleno crescimento que nos contribui muito”, adicionou.

Saída do Barcelona

O Barcelona comprou o atacante do Athletico-PR por 40 milhões de euros fixos (213,4 milhões na época), com valores adicionais que podem chegar até 74 milhões de euros (R$ 495 milhões).

Porém, o jogador teve poucos minutos na equipe. Foram 16 partidas pelo time catalão, com dois gols marcados.

