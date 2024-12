Ex-Barcelona, Thiago Alcântara está perto de acerto para trabalhar no clube, diz jornal (Thiago fez 100 jogos pelo Barcelona)

O ex-jogador hispano-brasileiro Thiago Alcântara está próxima de ser contratado pelo Barcelona para assumir cargo no clube.

O ex-meia de 33 anos se aposentou em julho deste ano. Após o fim da trajetória como futebolista ele trabalhou com a comissão do treinador alemão Hansi Flick durante a pré-temporada do clube catalão.

Segundo o jornal espanhol Marca, Thiago pode integrar a equipe técnica do comandante do time de maneira permanente a partir de janeiro.

“A convivência de Thiago com Flick e o time titular foi benéfica para todas as partes. Chefes do clube ficaram felizes e também impressionados com o conhecimento do experiente Alcántara”, afirma o veículo de imprensa.

“Thiago treinou por um tempo na sombra de Flick até retornar à Inglaterra. Especificamente, ele passou cerca de um mês na Ciudad Deportiva. Esse tempo foi suficiente para que a comissão desportiva e a comissão técnica concordassem em falar com ele mais tarde, quando a sua situação o permitisse”. adicionou.

Thiago Alcântara no Barcelona

O ex-jogador é cria das categorias de base do clube catalão. Thiago atuou no Barcelona entre 2008 até 2013.

Multicampeão com a camisa blaugrana, o jogador disputou 101 partidas. Foram 11 gols anotados e 21 assistências distribuídas.

