Roma x Sampdoria: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Itália (Time da Roma)

Nesta quarta-feira (18/12), a Roma recebe a Sampdoria pela Copa da Itália. A bola vai rolar a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico.

A Roma vive má fase no Campeonato Italiano e vem de derrota para o Como, por 2 a 0. Com 16 pontos, a Loba está na 12ª colocação.

Já a Sampdoria está na segunda divisão do calcio, também em fase complicada. Na última partida, a equipe empatou com o Spezia e chegou à 15ª colocação, com 18 pontos.

Roma x Sampdoria: onde assistir

A partida entre Roma e Sampdoria terá transmissão exclusiva da CazéTV (YouTube).

Roma x Sampdoria: prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hermoso e Ndicka; Abdulhmaid, Kone, Paredes e Zalewski; Pellegrini e Pisilli; Shomurodov. Técnico: Claudio Ranieri.



Sampdoria: Vismara;, Venuti, Vulikic, Pio Riccio e Ioannou; Yepes e Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino e Sekulov; La Gumina. Técnico: Leonardo Semplici.

