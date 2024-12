Vini Jr desabafa após vencer The Best: ‘Tentam me invalidar, mas eles não estão preparados’

Vini Jr desabafa após vencer The Best: ‘Tentam me invalidar, mas eles não estão preparados’ (Vinicius Júnior ganhou o prêmio The Best)

O atacante Vinicius Júnior foi premiado pela Fifa como melhor jogador do mundo em 2024. Aos 24 anos, o jogador se destacou dentro de campo com a camisa do Real Madrid e protagonizou luta contra o racismo no esporte. Em desabafo nas redes, ele agradeceu o carinho dos familiares e amigos.

A premiação ‘Fifa The Best’ reúne os melhores jogadores do ano em cerimônia para premiar atletas em diferentes categorias. Este ano, Vini havia sido desbancado pelo espanhol Rodri no prêmio organizado pela revista France Football. Dessa vez, ele superou o volante e ficou com o troféu.

Nas redes sociais, Vini escreveu célebre frase em latim do político romano Júlio César – “Veni, vidi, vici”, que significa “Vim, vi, venci” em português. O jogador lembrou dos ídolos que viu erguendo o troféu.

“Hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse trofeu…. chegou a sua hora. Ou melhor, chegou a minha hora. A hora de dizer… sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso”, começou o texto no Instagram.

Luta antirracista

O camisa 7 também citou a luta antirracista. Vinicius Júnior foi vítima de preconceito racial diversas vezes – principalmente em ataques vindos de torcedores. O jogador, contudo, sempre bateu de frente com os insultos e é nome ativo na luta contra o racismo.

“Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido”

Por fim, Vini agradeceu a família e os amigos pelo apoio: “Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos… as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira…”

A notícia Vini Jr desabafa após vencer The Best: ‘Tentam me invalidar, mas eles não estão preparados’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque