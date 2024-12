Argentina's forward #10 Lionel Messi looks on during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Argentina at the Ueno Defensores del Chaco stadium in Asuncion on November 14, 2024. (Photo by JOSE BOGADO / AFP)

Lionel Messi em Paraguai x Argentina

O craque argentino Lionel Messi ficou à frente do francês Mbappé e do norueguês Haaland no ranking de melhores jogadores do mundo do Fifa The Best. Nesta terça-feira (17/12), a entidade reuniu atletas para a premiação em Doha, no Catar, para contemplar diversas categorias e personagens do esporte.

O brasileiro Vinícius Júnior levou o prêmio de melhor jogador do mundo. Na votação da Fifa ele superou o espanhol Rodri, que foi quem ficou com a bola de ouro – premiação da revista France Football.

No ranking, Messi aparece em sexto lugar, com 25 pontos (originários da votação). Além de Mbappé e Haaland, ele ficou melhor posicionado do que Toni Kross, Wirtz e Valverde.

Nesta temporada, Messi defendeu o Inter Miami – foram 25 jogos, 23 gols e 13 assistências. Além disso, conquistou a Copa América com a Argentina – marcou um gol e deu uma assistência em cinco partidas. A seleção argentina se consolidou como maior vencedora do torneio.

Como funciona a votação do The Best?

Os primeiros “jurados” são um elenco de técnicos e ex-jogadores, que elaboram lista com os melhores jogadores do período avaliado – entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

Depois, essa lista é votada por quatro grupos, cada um com 25% do peso total: capitães das seleções filiadas à Fifa, técnicos das seleções filiadas à Fifa, dois jornalistas de cada país e voto popular.

Ranking melhores jogadores

Vinicius Júnior – 48 pontos

Rodri – 43 pontos

Bellingham – 37 pontos

Carvajal – 31 pontos

Lamine Yamal – 30 pontos

Messi – 25 pontos

Toni Kross – 18 pontos

Haaland – 18 pontos

Mbappé – 14 pontos

Wirtz – 8 pontos

Valverde – 4 pontos

