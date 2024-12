Marta ganha Prêmio Marta de gol mais bonito no Fifa The Best

Marta ganha Prêmio Marta de gol mais bonito no Fifa The Best (Marta com a camisa da Seleção Brasileira)

Maior jogadora de futebol de todos os tempos, Marta venceu o prêmio que leva seu nome no Fifa The Best e homenageia o gol mais bonito da última temporada.

Durante cerimônia em Doha, no Catar, a craque de 38 anos venceu a premiação pelo gol que marcou em amistoso pela Seleção Brasileira, contra a Jamaica, em junho deste ano. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 0, e o gol de Marta encerrou a goleada na Arena Pernambuco.

No lance premiado, Marta recebeu a bola pelo meio, cortou para a esquerda driblando a zagueira Sampson e finalizou cruzado, acertando o ângulo esquerdo da goleira.

It had to be her…



Marta wins the first-ever Marta Award! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

Esta foi a primeira edição do Prêmio Marta, criado para homenagear o gol mais bonito do futebol feminino.

A Rainha desbancou as concorrentes Delphine Cascarino, Marina Hegering, Paulina Krumbiegel, Nina Mateji?, Beth Mead, Giuseppina Moraca, Asisat Oshoala, Mayra Pelayo e Trinity Rodman.

No mesmo evento, a Fifa anuncia os melhores jogadores do futebol feminino e masculino. Marta é a maior vencedora da categoria feminina, com seis conquistas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018). Nesta edição, a espanhola Aitana Bonmatí conquistou o prêmio pela segunda vez consecutiva.

