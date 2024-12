Luxemburgo analisa questionamentos sobre Guardiola: ‘Já passei por isso’ (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

O treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo analisou fase do técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e comentou criticas sobre o profissional.

Dominante nas últimas temporadas, o time inglês vive um momento conturbado nesta temporada. São sete derrotas, uma vitória, e dois empates nas últimas partidas da equipe em todas as competições.

“Eu não sou bom o suficiente”, afirmou o espanhol após derrota do time para o Manchester United por 2 a 1, de virada, no domingo (15/12), no Ethiad Stadium, pela 16° rodada da Premier League.

Luxemburgo falou sobre o momento de Pep e afirmou que passou por situações parecidas na carreira.

“Hoje eu vi uma matéria do Guardiola dizendo que ele não era tão bom assim como técnico. Ele é muito bom. Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas carreiras. Ele está passando por um momento difícil, mas isso não pode ter um julgamento dele profissional. Ele está em uma pressão muito grande. Então começa a achar que não é tão bom como ele já mostrou ao longo da carreira. Isso é normal e natural. As pessoas começam a duvidar muito e querem que você ganhem toda hora. Ele é muito bom, como outros grandes técnicos já passaram por momentos difíceis. Nós não podemos esquecer que o Tele Santana perdeu duas Copas do Mundo e depois virou um dos melhores técnicos do Brasil”, afirmou.

“Geralmente quando acontece isso, são através dos questionamentos. Que vão externamente. Você está acostumado a ganhar e ganhar. Aí de repente são um, dois, três, quatro, tantos percalços, como está acontecendo agora. Então você começa a ficar muito vulnerável emocionalmente. Porque você quer ganhar e não consegue a passar para o seu grupo uma ideia. Aí começam que você já não é mais o mesmo. Que você é isso é aquilo. Aì vem um questionamento totalmente externo e e ele entra dentro do seu processo. Passa para torcida, passa para todo mundo. É muito difícil conviver com isso. Eu já passei por isso, o importante é analisar sua carreira como um todo, o que você fez, faz e ainda pode fazer. Então eu vejo bem por aí. O Guardiola é muito bom técnico. Tenho certeza que isso vai passar”, adicionou.

Pep Guardiola

O treinador espanhol se estabeleceu como um dos principais técnicos do planeta após começar no cargo com uma vitoriosa primeira temporada no comando do Barcelona em 2008/2009.

Ainda no clube catalão, Guardiola conquistou diversos campeonatos e chamou atenção do mundo do futebol não só pelos títulos, mas também pela notável posse de bola e troca de passes, característica marcante das equipes comandadas por ele.

Multicampeão em todos os clubes que passou (Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City), o estilo do comandante do City influenciou diversos treinadores em todo planeta.

Pep está no time inglês desde 2017 e renovou o contrato com o clube até 2027.

