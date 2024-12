crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid acerta contratação de joia de ‘rival’ por apenas R$ 640 mil (Lamini Fati, reforço do Leganés)

O Real Madrid confirmou a contratação de um reforço para as categorias de base gastanto apenas 100 mil euros (R$ 640 mil na cotação atual). Trata-se do zagueiro Lamini Fati, de 18 anos, que pertencia ao Leganés, ‘rival’ local dos Merengues. A informação é jornal AS, da Espanha.

Lamini Fati deve se juntar ao Real Madrid C ou ao juvenil do clube espanhol para o processo de adaptação. Depois, pode integrar o elenco do ‘Castilla’, segunda equipe merengue que é comandada pelo ídolo Raúl.

O jovem zagueiro canhoto se destacou no Leganés B, na terceira divisão do Campeonato Espanhol, pelo manejo com a bola.

Não é de hoje que o Real Madrid valoriza a contratação de joias em ascensão como estratégia para a formação do elenco. Grande nome do elenco atual, inclusive, Vinicius Junior, fechou acordo com os Merengues antes mesmo de estrear profissionalmente pelo Flamengo.

Mesmo nos casos em que os jogadores não evoluem como o esperado, o Real Madrid consegue fazer bons negócios de empréstimo ou venda, tendo pago preços baixos para ter os jogadores na sua categoria de base.

