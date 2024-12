crédito: No Ataque Internacional

A combinação que pode resultar em título inédito no Campeonato Argentino

A combinação que pode resultar em título inédito no Campeonato Argentino (Talleres tenta primeiro título do Campeonato Argentino)

A última rodada do Campeonato Argentino começa a ser disputada nesta sexta-feira (13/12), porém os jogos decisivos para o título ocorrem somente no domingo (15/12). A bola rola às 19h30 para Vélez Sarsfield x Huracán e Talleres x Newell’s Old Boys.

A classificação da penúltima rodada mostra o Vélez em primeiro, com 48 pontos, à frente do Talleres no saldo de gols: 20 a 9. O Huracán, que também tem chance de levantar a taça, é o terceiro, com 46 pontos e 12 gols de saldo.

Por estar consideravelmente à frente nos critérios de desempate, o Vélez Sarsfield depende só de si para ser campeão pela 11ª vez. O clube, no entanto, vive pressão por ter perdido a final da Copa Argentina para o Central Córdoba, na quarta-feira (11), por 1 a 0.

Título inédito?

Quem torce por um descuido do líder é o Talleres, que terá o apoio da torcida no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Se houver tropeço do Vélez contra o Huracán, é possível que a Liga Argentina tenha um vencedor inédito.

Fundado em 12 de outubro de 1913, o Club Atlético Talleres jamais ganhou o campeonato nacional. O time terminou em segundo nas edições de 1977 e 2023 e foi vice da copa do país também em duas ocasiões (2020 e 2022).

Na galeria de troféus do CAT estão a Copa Conmebol de 1999, conquistada em uma inusitada final contra o brasileiro CSA; a segunda divisão do Campeonato Argentino, em 1997/98 e 2016; e a terceira divisão, em 2012/13 e 2015.

As combinações

Vélez: basta bater o Huracán por qualquer placar. Se empatar, precisa torcer para que o Talleres não vença o Newell’s Old Boys;

Talleres: tem de superar o Newell’s Old Boys e contar com empate ou derrota do Vélez contra o Huracán;

Huracán: é obrigado a vencer o Vélez, além de secar o Talleres diante do Newell’s.

Formato da Liga Argentina

Na Liga Argentina 2024, 28 equipes se enfrentam em turno único, totalizando 27 rodadas. O campeão tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

Na edição atual, a Associação do Futebol Argentino (AFA) suspendeu o rebaixamento. Assim, o campeonato de 2025 receberá os dois promovidos deste ano e passará a ter 30 clubes.

Copa da Liga

Antes do Campeonato Argentino, foi realizada a Copa da Liga Argentina – uma espécie de primeiro turno, também com ida direta do ganhador para algum grupo da Libertadores.

Na Copa da Liga, os 28 times foram divididos em dois potes de 14 e duelaram com oponentes da outra chave. Os oito mais bem posicionados – quatro do A e quatro do B – avançaram aos mata-matas. O Estudiantes se sagrou campeão.

Times argentinos classificados à Libertadores

A Argentina terá sete representantes na Copa Libertadores da América de 2025. Seis clubes já estão definidos, enquanto outros dois disputam a vaga restante. Confira o cenário de momento:

Racing: campeão da Copa Sul-Americana 2024

campeão da Copa Sul-Americana 2024 Estudiantes: campeão da Copa da Liga Argentina 2024

campeão da Copa da Liga Argentina 2024 Central Córdoba: campeão da Copa Argentina 2024

campeão da Copa Argentina 2024 Vélez Sarsfield: título da Liga Argentina ou posição na tabela geral

título da Liga Argentina ou posição na tabela geral Talleres: título da Liga Argentina ou posição na tabela geral

título da Liga Argentina ou posição na tabela geral River Plate: terá vaga pela tabela geral

terá vaga pela tabela geral Huracán, caso seja campeão da Liga Argentina, ou Boca Juniors, pela tabela geral

A notícia A combinação que pode resultar em título inédito no Campeonato Argentino foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque