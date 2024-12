crédito: No Ataque Internacional

Manchester City perde para Juventus e chega ao terceiro jogo sem vitória na Liga dos Campeões (City perdeu para a Juventus)

Nesta quarta-feira (11/12), no Allianz Stadium, o Manchester City foi derrotado por 2 a 0 pela Juventus, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. Com isso, o time comandado por Pep Guardiola chegou ao terceiro jogo sem saber o que é vencer na competição europeia.

Agora, o Manchester City caiu para a 22ª colocação, com apenas oito pontos conquistados. Antes da derrota para os italianos, os ingleses vinham de empate com o Feyenoord (3 a 3) e derrota para o Sporting (4 a 3).

A Juventus, por sua vez, com 11 pontos conquistados, subiu para a 14ª colocação da tabela, a dois pontos do Lille (13), que abre o G8.

O City volta aos gramados no domingo, às 13h30 (de Brasília), para encarar o Manchester United, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. Já a Juventus, neste sábado, às 16h45, recebe o Venezia, pelo Italiano, no Allianz Stadium.

Os gols de Juventus 2 x 0 Manchester City

A Juventus inaugurou o marcador aos 8 minutos do segundo tempo. Após a defesa do City afastar mal o perigo, a bola sobrou, na esquerda, para Yildiz, que cruzou de volta para área. O centroavante Vlahovic apareceu para cabecear firme em direção ao gol de Ederson, que até tocou na bola, mas não impediu que ela entrasse.

Em contra-ataque rápido, a Juventus fechou a conta aos 30 minutos. Weah invaiu a grande área pela direita e cruzou para a área, onde McKennie estava livre de marcação. O norte-americano, de voleio, mandou um foguete, sem chances para Ederson.

