Quanto o Botafogo deixa de receber com eliminação no Intercontinental?

Quanto o Botafogo deixa de receber com eliminação no Intercontinental? (Alvinegro carioca vai receber seis milhões de reais em premiação )

O Botafogo foi superado por 3 a 0 pelo Pachuca nesta quarta-feira (11/12), no Estádio 974, no Catar, em partida pela segunda fase da Copa Intercontinental. Veja quanto o alvinegro deixa de receber com eliminação.

Campeão da Copa Libertadores da América e da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhou cerca de R$ 242 milhões em premiações com as conquistas.

O time carioca poderia faturar 15 milhões de reais caso conseguisse garantir vaga na semifinal da competição continental.

Porém, com a derrota, o clube do Rio de Janeiro vai receber seis milhões de reais, premiação paga para os times que ficam na quarta e quinta colocação da competição.

A próxima etapa do torneio, que é chamada de Challenger Cup pela Fifa, será no sábado (14/12), às 14h, no Estádio 974. O adversário do Pachuca será o Al Ahly, do Egito, que eliminou o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A equipe vencedora vai à final do Intercontinental e duela com Real Madrid na quarta-feira (18/12), às 14h, no Lusail.

Premiação Intercontinental

Campeão : 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual)

: 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) Vice-campeão : 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões)

: 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) Semifinalistas : 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões)

: 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) Quarto e quinto : 1 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões)

: 1 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões) Sexto: 500 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões)

A notícia Quanto o Botafogo deixa de receber com eliminação no Intercontinental? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque