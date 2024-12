Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034 (Fifa anunciou sede da Copa do Mundo de 2034)

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (11/12), as sedes das Copas do Mundo de 2023 e 2034. Congresso extraordinário, o presidente da entidade, Gianni Infantino oficializou, por videoconferência, onde será disputado o Mundial de 2030. As candidaturas não tiveram concorrentes.

A sede do Mundial de 2030 já estava confirmada. A Copa será disputada em três países: Portugal, Espanha e Marrocos. Além disso, os três primeiros jogos serão na América do Sul, mais precisamente no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, para comemorar os 100 anos da competição – em 1930, o Uruguai foi sede.

Inicialmente, a proposta de 2030 é de jogos em 20 estádios (11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal) de 17 cidades, sendo nove espanholas, seis no Marrocos e duas em Portugal (Lisboa e Porto).

Copa do Mundo de 2034

A Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita. Vale lembrar que a competição acontecerá no Oriente Médio pela segunda vez, 12 anos após a disputa no Catar, em que a Argentina se sagrou campeã, em 2022.

A candidatura é polêmica devido as questões envolvendo direitos humanos. Organismos internacionais já cobraram da Fifa que não realize a competição no país. A Noruega, por exemplo, reclamou formalmente da escolha.

Contudo, a Fifa bateu o martelo e a competição será disputada na Arábia Saudita. O país propõe jogos em 15 estádios de cinco cidades do país (Neom, Jidá, Abha, Riade e Al Khobar). O estádio King Salman, em Riade, acabou sendo escolhido para receber o jogo de abertura e a final.

A notícia Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque