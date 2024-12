crédito: No Ataque Internacional

Atacante do West Ham sofre grave acidente de carro na Inglaterra

Atacante do West Ham sofre grave acidente de carro na Inglaterra (Carro de Antonio ficou deformado após acidente)

O atacante Michail Antonio, do West Ham-ING, sofreu um grave acidente de carro em Essex, na Inglaterra. A informação foi divulgada pelo próprio clube neste sábado (7/12).

O time inglês não detalhou qual a condição física do jogador, mas mandou forças para família e amigos. Também informou que irá atualizar a situação do atleta no “devido tempo”

“O West Ham United pode confirmar que o atacante Michail Antonio se envolveu hoje em um acidente de trânsito. Os pensamentos e orações de todos no clube estão com Michail, sua família e amigos neste momento. O clube emitirá uma atualização no devido tempo”, diz West Ham, em comunicado.

Quem é Michail Antonio?

Antonio tem 34 anos e é jamaicano. Ele nasceu na Inglaterra e por isso tem dupla nacionalidade. O atacante defende o West Ham desde 2015.

Pelo clube inglês são 83 gols e 36 assistências em 323 partidas. Também passou por Nottingham Forest, Sheffield, entre outros clubes do país.

A notícia Atacante do West Ham sofre grave acidente de carro na Inglaterra foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque