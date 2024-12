Quando o Botafogo joga o Mundial de Clubes? Veja datas, horários e locais das partidas (O Botafogo está no Mundial de Clubes de 2025 graças ao título da Copa Libertadores de 2024)

O Botafogo vai estrear no Mundial de Clubes da Fifa no dia 15 de junho de 2025, um domingo, a partir de 23h (horário de Brasília). O adversário alvinegro na estreia será o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo B.

Botafogo e Seattle Sanders se enfrentarão no Lumen Field, localizado em Seattle, nos EUA.

Na sequência, o Botafogo vai encarar o Paris Saint-Germain, da França. O confronto diante dos franceses será no dia 19 de junho, quinta-feira, a partir de 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles.

O Atlético de Madrid, da Espanha, enfrentará o Botafogo na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A partida será no dia 23 de junho, segunda-feira, a partir de 16h (horário de Brasília), novamente no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles.

Datas, horários e locais dos jogos do Botafogo

Botafogo x Seattle Sanders – 15/06, domingo, às 23h – Lumen Field – Seattle

– 15/06, domingo, às 23h – Lumen Field – Seattle Botafogo x Paris Saint-Germain – 19/06, quinta-feira, às 22h – Rose Bowl Stadium – Los Angeles

– 19/06, quinta-feira, às 22h – Rose Bowl Stadium – Los Angeles Botafogo x Atlético de Madrid – 23/06, segunda-feira, às 22h – Rose Bowl Stadium – Los Angeles

Botafogo no mata-mata?

Oitavas de final

Se o Botafogo avançar em primeiro lugar no Grupo B do Mundial de Clubes, terá pela frente o segundo lugar do Grupo A nas oitavas de final.

Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA) são os integrantes do Grupo A.

A partida entre o primeiro lugar do Grupo B e o segundo do Grupo A será no dia 29 de junho, domingo, às 13h (horário de Brasília), no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta.

Caso o Botafogo avance em segundo lugar, a partida contra o primeiro do Grupo A ocorrerá no dia 28 de junho, sábado, às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Quartas de final

No cenário em que o Botafogo termina a fase de Grupos em primeiro do Grupo B e vence o confronto das oitavas de final, o adversário das quartas virá do jogo entre o primeiro do Grupo D contra o segundo do Grupo C.

Nesse caso, o time paulista jogaria a partida das quartas no dia 5 de julho, sábado, às 13h, na Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta.

Na outra situação, em que o Botafogo se classifica em segundo do grupo e derrota o adversário das oitavas, o rival das quartas virá do jogo entre o primeiro do Grupo C contra o segundo do Grupo D.

Sendo assim, o time carioca jogaria no dia 4 de julho, sexta-feira, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Semifinais

Os jogos da semifinais estão marcados para os dias 8 e 9 de julho, terça e quarta, respectivamente. As duas partidas serão às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, casa do New York Jets e do New York Giants, ambos NFL, em East Rutherford, Nova Jérsei.

Final

A final do Mundial de Clubes será disputada no dia 13 de julho, domingo, às 16h (horário de Brasília), também no no MetLife Stadium.

Veja os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A : Palmeiras, Porto-POR, Al-Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.

: Palmeiras, Porto-POR, Al-Ahly-EGI e Inter Miami-EUA. Grupo B : Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA.

: Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, e Seattle Sounders-EUA. Grupo C : Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR.

: Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR. Grupo D : Flamengo, Auckland City-AUS, Chelsea-ING e León-MEX.

: Flamengo, Auckland City-AUS, Chelsea-ING e León-MEX. Grupo E : River Plate-ARG, Urawa Red-JAP, Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA.

: River Plate-ARG, Urawa Red-JAP, Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA. Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund-ALE, Ulsan e Mamelodi Sundowns-AFS.

: Fluminense, Borussia Dortmund-ALE, Ulsan e Mamelodi Sundowns-AFS. Grupo G : Manchester City-ING, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus-ITA.

: Manchester City-ING, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus-ITA. Grupo H: Real Madrid-ESP, Al-Hilal-SAU, Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUT.

A notícia Quando o Botafogo joga o Mundial de Clubes? Veja datas, horários e locais das partidas foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque