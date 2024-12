Messi revela impacto de ídolo do Atlético em sua carreira (Lionel Messi, meia-atacante do Inter Miami)

Em ocasião do aniversário de 125 anos do Barcelona, um dos maiores ídolos do clube comentou sua trajetória pelo time espanhol. Lionel Messi, hoje no Inter Miami (EUA), concedeu entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo e não se esqueceu do começo de tudo. Ele, inclusive, citou as pessoas que impactaram diretamente a sua carreira.

Uma deles é um dos principais nomes da história do Atlético e, claro, da Seleção Brasileira: Ronaldinho Gaúcho. O brasileiro estava no time catalão quando Messi surgiu. Eles jogaram juntos entre 2004 e 2008, quando Ronaldinho deixou a Espanha para defender o Milan, da Itália.

“Acho que há dois que me marcaram muito por motivos diferentes. Pep [Guardiola], porque o tive como treinador durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca teríamos imaginado, e Ronaldinho [Gaúcho], pela forma como me recebeu, como ele me ajudou. Ele me ajudou muito nos meus primeiros momentos no time titular.”

“Também me lembro muito do Andrés [Iniesta] ou do Xavi e dos três que jogam comigo aqui em Miami [Busquets, Alba e Suárez], que também são amigos. E claro, uma menção especial para Tito Vilanova, de quem temos tantas saudades”, completou em entrevista nessa sexta-feira (6/12).

Atual momento do Barcelona

Messi também comentou o atual momento do Barcelona e pontuou os desejos que tem para o clube. “Espero que o clube possa voltar a ser o que sempre foi. Além de ser uma referência mundial, que nunca deixou de ser, que esteja sempre lutando para conquistar títulos até o final de cada temporada.”

“Como jogador do Barça, você nunca pode se contentar em ficar em segundo lugar ou não vencer, porque os sócios e os torcedores exigem mais de você”, finalizou.

