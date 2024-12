crédito: No Ataque Internacional

‘Vitor Roque não era feliz aqui’, diz técnico (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

‘Vitor Roque não era feliz aqui’. Com esta frase impactante, o técnico Hansi Flick avaliou a trajetória do jovem atacante brasileiro, de 19 anos, pelo Barcelona. Numa tentativa de redenção, o jogador busca uma sequência no Betis e, neste sábado (7/12), terá pela frente justamente o ex-clube.

Betis e Barcelona se enfrentam a partir das 12h15 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Será a primeira vez que Vitor Roque enfrentará o Barcelona, clube que o levou do Athletico-PR para a Europa no início de 2024.

No primeiro semestre no futebol europeu, a promessa brasileira revelada pelo Cruzeiro não engrenou. Teve poucas oportunidades com o técnico Xavi e marcou dois gols em 16 partidas – só duas delas como titular.

Xavi saiu e deu lugar a Flick, que assumiu o cargo no início desta temporada. Foi quando Vitor Roque, ciente de que não teria espaço no Barça, acertou por empréstimo com o Betis.

“Quando cheguei, não estava na melhor situação. Falei com ele. Não o via feliz e creio que foi a melhor decisão para ele iniciar em outra equipe. Assim se sentiria melhor. É bom também pelo lado humano”, disse Flick nesta sexta-feira (6/12), véspera da partida.

Pelo Betis, Vitor Roque tem cinco gols em 18 jogos (11 como titular). “Não me preocupa, eu acredito nos meus jogadores. Todos os adversários têm bons jogadores, atacantes, defensores… Temos que ter cuidado e defender o melhor possível, como uma unidade. Roque vem jogando bem”, analisou Flick.

Barcelona e Betis no Espanhol

O Barcelona vive uma boa temporada e lidera La Liga, com 37 pontos – quatro a mais que o segundo colocado Real Madrid. São 12 vitórias, um empate e três derrotas até aqui.

Já o Betis ocupa a décima posição. A equipe de Sevilla soma 20 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

