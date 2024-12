crédito: No Ataque Internacional

Pep Guardiola se irrita em discussão com torcedor e é parado por seguranças; veja

O treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, se irritou com um torcedor após a derrota do time para o Liverpool nesse domingo (1/12), na Inglaterra, pela Premier League.

As equipes se enfrentam em Anfield, na cidade de Liverpool, e os mandantes venceram o duelo por 2 a 0. Os gols foram marcados pelos atacantes Salah e Gakpo.

Durante a partida, Guardiola foi “alfinetado” por torcedores rivais, que cantavam que ele seria demitido. O espanhol retruco com um gesto do número seis, quantidade de títulos do campeonato nacional que ele já conquistou.

Porém, um vídeo que viralizou recentemente, mostra que o treinador teve uma reação menos contida ao ser alvo de uma provocação na rua e precisou ser parado por seguranças.

“Estão bravos só porque vocês perderam”, disse o torcedor.

“Você sabe o que é perder? Quer que eu fale?”, retrucou Guardiola.

Temporada conturbada

Até o domingo, o Manchester City havia perdido seis e empatado um dos últimos sete jogos que tinham disputado.

Nessa quarta-feira (4/12), a equipe superou o Nottingham Forest por 3 a 0, pela Premier League, e colocou fim ao jejum de vitórias.

