Veja o caminho do Flamengo até a hipotética final do Super Mundial (Flamengo é o cabeça de chave do Grupo D do Super Mundial de Clubes)

O Flamengo já conhece o caminho que terá que trilhar até o sonhado título do Super Mundial de Clubes 2025. O time de Filipe Luís está no Grupo D, junto de Chelsea, Léon-MEX e Espérance de Tunis-TUN. Caso se classifique, um possível adversário nas oitavas de final é o poderoso Bayern de Munique.

A seguir, o No Ataque detalha o caminho flamenguista até uma possível final. Antes de mais nada, o Flamengo precisa terminar o Grupo D entre os dois melhores colocados – se passar em primeiro, o caminho é um; se for o segundo, o cenário muda.

Cenário 1: Flamengo passa em 1º do Grupo D

Oitavas de final

Os times do Grupo D enfrentarão nas oitavas de final as equipes do Grupo C.

Logo, se liderar a chave, o Flamengo vai encarar no primeiro mata-mata o segundo colocado do C.

O Grupo C conta com dois times campeões da Europa (Bayern de Munique e Benfica), um dos mais tradicionais times da América do Sul (Boca Juniors) e um representante da Nova Zelândia (Auckland City).

Quartas de final

Em um possível confronto de quartas de final, o Flamengo duelaria com o vencedor do duelo entre o primeiro colocado do Grupo B e o segundo do A.

O Grupo B tem Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders.

O Grupo A tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly-EGI e Inter Miami.

Semifinal

Os possíveis adversários aumentam na semifinal. O rival do Flamengo seria o vencedor do chaveamento que conta com os primeiros colocados dos grupos F e H e os segundos dos grupos E e G. Veja a seguir os clubes de cada chave.

Times do Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan-COR e Mamelodi Sundowns-AFS.

Times do Grupo H: Real Madrid, Al Hilal-SAU, Pachuca-MEX e Red Bull Salzburg-AUT.

Times do Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds-JAP, Monterrey-MEX, Internazionale

Times do Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus.

Final

Na decisão, o possível rival é literalmente qualquer time do torneio, a depender dos cruzamentos.

Filipe Luís é técnico do Flamengo desde 30 de setembro de 2024 (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press)

Cenário 2: Flamengo passa em 2º do Grupo D

Oitavas de final

Os times do Grupo D enfrentarão nas oitavas de final as equipes do Grupo C.

Logo, se ficar em segundo na chave, o Flamengo vai iniciar o mata-mata contra o primeiro colocado do C.

O Grupo C conta com dois times campeões da Europa (Bayern de Munique e Benfica), um dos mais tradicionais times da América do Sul (Boca Juniors) e um representante da Nova Zelândia (Auckland City).

Quartas de final

Em um possível confronto de quartas de final, o Flamengo duelaria com o vencedor do duelo entre o primeiro colocado do Grupo A e o segundo do B.

O Grupo A tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly-EGI e Inter Miami.

O Grupo B tem Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders.

Semifinal

Os possíveis adversários aumentam na semifinal. O rival do Flamengo seria o vencedor do chaveamento que conta com os primeiros colocados dos grupos E e G e os segundos dos grupos F e H. Veja a seguir os clubes de cada chave.

Times do Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds-JAP, Monterrey-MEX, Internazionale

Times do Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU) e Juventus.

Times do Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan-COR e Mamelodi Sundowns-AFS.

Times do Grupo H: Real Madrid, Al Hilal-SAU, Pachuca-MEX e Red Bull Salzburg-AUT.

Final

Na decisão, o possível rival é literalmente qualquer time do torneio, a depender dos cruzamentos.

