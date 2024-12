Ex-Real Madrid relembra ‘treta’ no PSG: ‘Presidente gostou mais da minha mulher’ (Jesé Rodríguez criticou presidente do PSG)

Revelado pelo Real Madrid, o espanhol Jesé Rodríguez relembrou ‘treta’ com presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, em 2016. O atacante chegou a defender o Coritiba, mas após passagens frustrantes por clubes ao redor do mundo, ele se transferiu ao Johor FC, da Malásia, onde está atualmente.

Em entrevista ao youtuber espanhol Mowlihawk, dono do podcast Batmowli, o jogador de 31 anos falou do negócio fechado com o PSG por 25 milhões de euros. Na época, ele chegou com salário superior ao que ganhava no Real Madrid.

“Como eu não estava tendo muitos minutos, pensei em ir a Paris para jogar. Tinha (Unai) Emery como técnico, que foi quem me chamou. Melhoraram meu contrato e me pagavam muito mais. Era pouco menos de 5 milhões de euros brutos. Estreei no PSG dando o passe para o gol da vitória, mas depois fiquei parado dois meses por uma apendicite. No inverno me disseram que eu iria embora”, contou.

No Real Madrid, Jesé havia sido promovido ao profissional por José Mourinho, em 2013. Pelo clube espanhol, foram 94 jogos, 18 gols e 15 assistências. Já na França, a passagem foi relâmpago – 14 jogos e dois gols.

“O presidente não queria me ver nem pintado. Não sei se gostou mais da minha mulher do que de mim. Eu podia receber bem, mas me trataram muito mal. Ali me dei conta de que o Real Madrid é o melhor do mundo em tudo. Me sentia tratando com um cara que é bilionário e usa os jogadores como se fossem figurinhas”, disse o jogador.

Carreira pós PSG

Depois da saída do PSG, a vida do atleta nunca foi a mesma. Ele foi emprestado para o Las Palmas (ESP), onde deu início a uma longa sequência de períodos fora de Paris. Contudo, não teve sucesso – assim como nos outros clubes em que passou.

Entre janeiro de 2017 e abril de 2020, foram quatro empréstimos: Stoke City (ING), Betis (ESP) e Sporting (POR), neste último sendo liberado antes mesmo do fim do contrato.

Em 2023, ele se transferiu ao Coritiba, mas somou apenas mais uma passagem sem brilho – seis jogos e um gol. Em outubro de 2024, Jesé assinou com o Johor FC, da Malásia. Até o momento, ele fez três partidas pela nova equipe e marcou um gol.

