Comentarista flamenguista se emociona com declaração de narrador e amigo após título do Botafogo

A emoção do título do Botafogo na Copa Libertadores contagiou até mesmo um rival. Após a vitória por 3 a 1 em cima do Atlético e a conquista inédita, Vitor Sérgio Rodrigues, torcedor declarado do Flamengo, se emocionou junto com o amigo, o narrador Jorge Iggor, pai de um botafoguense e torcedor do time carioca.

Os profissionais da TNT Sports não contiveram as lágrimas durante a transmissão. Após o fim da partida, Jorge Iggor dedicou o título aos torcedores do Botafogo, em especial o seu filho, aniversariante no sábado (30/11) da conquista.

“É por todos aqueles que já não estão mais aqui, que você queria abraçar nesse momento, que você queria sair correndo com ele neste momento. É para todos que estão no céu olhando por nós, é pelo meu filho aniversariante, a maior alegria da vida dele e é a minha. Eu tô aliviado.”

“Eu tô vendo meu filho feliz, eu tô vendo milhões de filhos felizes, de pais felizes, chorando, arrepiados, ajoelhados, campeões da América. Somos campeões da América, Botafogo”, declarou.

Também, se declarou a Vitor Sérgio Rodrigues, que se emocionou junto ao amigo. “Eu sou pouco chorão. Eu tenho um irmão que chora por qualquer coisa que é o Vitor Sérgio, uma manteiga derretida. Deixa eu falar desse cara, esse irmão há 18 anos.”

“Esse cara torce pro maior rival do meu time. Esse cara foi capaz de chorar comigo, de me abraçar como se fosse botafoguense. Ele é um irmão. Que privilégio que eu tenho. A vida não me deu um irmão de sangue, não me deu um irmão de DNA, mas me deu um irmão de coração. Porque esse cara aí é um gigante. Tudo que esse cara tem na vida é pouco pra ele”, finalizou.

Em busca de mais um títutlo

O Botafogo ainda tem a chance de empilhar mais um título em 2024. Líder do Campeonato Brasileiro com 73 pontos, três a mais do que o segundo colocado – Palmeiras -, o campeão da Libertadores joga já nesta quarta-feira (4/11) contra o Internacional, com foco em mais uma conquista.

