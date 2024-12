Jogadores do Botafogo zoam Deyverson e provocam Atlético após título: ‘virou galinha’ (Jogadores do Botafogo comemorando o título da Libertadores)

Depois da conquista do título da Copa Libertadores, comemoração não faltou ao Botafogo. Torcedores e jogadores celebraram, e muito, a conquista inédita do time carioca em cima do Atlético, nesse sábado (30/11). E claro que não ia faltar provocação, especialmente após a rivalidade envolvendo os dois alvinegros nos últimos dias.

Na festa do título na Argentina, Luiz Henrique, autor do primeiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1 na final continental, e outros jogadores do time carioca zoaram o Galo. Em transmissão ao vivo no Instagram, os botafoguenses cantaram “dança, dança, dança da bundinha, no Monumental, o Galo virou galinha”.

Não parou por aí! Em vídeo que circula nas redes sociais, Junior Santos, que marcou o gol que sacramentou o título do Botafogo, aparece fazendo uma rima zombando de Deyverson, atacante do Atlético.

Nos trechos, o jogador do Botafogo faz referência ao momento em que o atleticano segurou a perna em um lance do empate em 0 a 0 com o time carioca pelo Campeonato Brasileiro, semanas antes da final. “Seguraram a perna por quê? Tava com medo (…). Seguraram a perna, o Botafogo é foda.”

Em outra rima, finalizou: “Segura o que vou falar, segura as pernas que o bonde vai passar”. Em reação, outros jogadores do Botafogo gritaram muito.

E essa resenha do Júnior Santos, do Botafogo, sobre Deyverson, na comemoração do título da Copa Libertadores.



O Botafogo já tem compromisso no Brasil nesta quarta-feira (4/11) contra o Internacional. Campeão da Libertadores, o Glorioso ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Atual líder da competição, o time carioca tem 73 pontos, três de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras.

