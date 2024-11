Veja caminho e adversários do Botafogo em busca do título da Copa Intercontinental

Campeão da Copa Libertadores da América, o Botafogo garantiu presença na Copa Intercontinental de 2024.

A última vaga no torneio da Fifa foi definida com a vitória do Glorioso na final do torneio sul-americano sobre o Atlético, por 3 a 1, neste sábado (30/11), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A partir deste ano, a Copa Intercontinental substitui o Mundial de Clubes da Fifa, disputado em 2000 e de 2005 a 2023. A competição será disputada no Catar.

Assim como o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental será disputada por campeões continentais dos respectivos anos. No entanto, não contará com o representante do país-sede.

Diferentemente do Mundial, quando o campeão da Libertadores estreava diretamente na semifinal, a Copa Internacional coloca o representante sul-americano nas quartas de final.

Outra novidade no formato do torneio é que o campeão da Champions League já estará classificado para a grande final. Enquanto isso, as demais equipes disputarão o mata-mata.

Caminho do Botafogo na Copa Intercontinental

Pelo regulamento da Copa Intercontinental, o Botafogo estreia contra o Pachuca, vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf. Em junho, o time mexicano derrotou Columbus Crew-EUA e garantiu a vaga como representante da América do Norte, Central e Caribe no torneio da Fifa.

O jogo entre os representantes de Conmebol e Concacaf será no dia 11 de dezembro, às 14h (horário de Brasília).

A equipe que avançar no chamado ‘Clássico das Américas’ enfrentará o Al-Ahly, do Egito, que eliminou o Al-Ain, dos Emirados Árabes, em partida realizado em outubro deste ano.

Do outro lado da chave está o Real Madrid. Vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o clube espanhol está automaticamente classificado à final da Copa Intercontinental da Fifa.

A semifinal, chamada de Challenger Cup pela Fifa, está marcada para 14 de dezembro. A grande decisão será em 18 de dezembro.

Datas da Copa Intercontinental

Quartas de final – Pachuca x Botafogo – 11/12 – 14h (de Brasília)

Semifinal – 14/12 – 14h (de Brasília) – Al-Ahly já está classificado

Final – 18/12 – 15h (de Brasília) – Real Madrid garantido na final por ser representante europeu

Super Mundial de Clubes 2025

Além da Copa Intercontinental, o Botafogo se classificou para o Super Mundial da Fifa com a conquista da Libertadores.

O Super Mundial foi ampliado para 32 clubes e conta com grandes times de todos os continentes. O torneio será disputado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

O continente com mais participantes será a Europa, com 12. A América do Sul terá outros seis times na competição: os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo e os argentinos River Plate e Boca Juniors.





