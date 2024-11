Torcedor do Atlético tem ingresso para final cancelado e recebe presente de atleticano (Nilsimar Fonseca, torcedor do Atlético)

Do desespero a gratidão. Foi assim o início de sábado (30/11) para Nilsimar Fonseca, torcedor do Atlético. Na ansiedade para a final da Libertadores contra o Botafogo, o empresário, de 38 anos, viajou até Buenos Aires para acompanhar a decisão e se viu sem ingresso horas antes da partida. No entanto, um outro atleticano “salvou” o seu dia.

Na manhã deste sábado, Fonseca teve seu ingresso para a partida entre Atlético e Botafogo, no Monumental de Núñéz, cancelado. Em entrevista ao No Ataque, ele revelou ter entrado em contato com a Conmebol. A entidade alegou ter cancelado a compra a pedido do próprio torcedor, mas não apresentou provas.

“Eu descobri hoje de manhã. Fiz a compra no primeiro dia da abertura, recebi a confirmação, baixei o apicativo e o ingresso estava no aplicativo. Hoje de manhã, fui confirmar se era no mesmo local que um amigo meu estaria e simplesmente, quando eu abri o aplicativo, já não tinha mais ingresso.”

“Entrei no e-mail de confirmação da compra e no status consta como cancelada. Mandei um e-mail para a Conmebol e o retorno que tive foi que foi cancelado conforme solicitado, sendo que eu saí do Brasil para estar aqui para pedir para cancelar o ingresso? Não. Pedi para ver a solicitação do cancelamento e até agora não tive retorno nenhum. Já olhei no meu cartão de crédito e não consta reembolso. Simplesmente, cancelaram.”, desabafou Nilsimar Fonseca.

Presente de atleticano

Apesar do desespero, Rafael Hipólito, outro torcedor do Atlético, apareceu como uma “luz no fim do túnel”. Ele tinha ingresso para o jogo, mas precisou voltar ao Brasil para o nascimento da sobrinha. Por isso, presenteou Nilsimar com a entrada.

“Parece que a cunhada dele entrou em trabalho de parto prematuro e ele teve que voltar. Como ele estava em amigos, falou ‘viemos juntos, vamos voltar todos juntos’. E ele, graças a Deus, me doou o ingresso. Fica minha gratidão eterna a ele. Pelo menos o custo do ingresso eu vou reembolsar ele. Fica a gratidão de atleticano para atleticano“, contou Nilsimar ao No Ataque.

Atlético x Botafogo

O título da Copa Libertadores será decidido neste sábado (30/11) entre Atlético e Botafogo. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Monumental de Núñéz, em Buenos Aires, na Argentina.

