Ronaldinho declara torcida para final da Libertadores e deseja sorte ao Atlético (Ronaldinho foi um dos protagonistas do Atlético na Libertadores de 2013)

É dia de final da Libertadores! Atlético e Botafogo se enfrentam, neste domingo (30/11), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñéz, em busca do título intercontinental. Minas Gerais vai “parar” para a decisão, mas não é só em solo mineiro que tem torcedor ansioso. Do outro lado do mundo também tem torcida para o Galo.

E é torcida ilustre e especial. Ídolo do Atlético e campeão da Libertadores com o clube em 2013, Ronaldinho Gaúcho declarou sua torcida para o time mineiro. Em suas redes sociais, o ex-jogador, craque brasileiro, desejou sorte ao time na briga pela “Glória Eterna” e afirmou já estar se preparando para a decisão.

“Boa sorte Galo!!! Já estou me preparando aqui da China – Qingdao para assistir e torcer por um grande jogo”, escreveu Ronaldinho em sua conta no X, na manhã deste sábado.

Além da declaração, o ex-jogador do Galo relembrou a conquista da Libertadores de 2013 com uma foto sua com a camisa do Atlético carregando a taça de campeão da Libertadores ao lado de ex-companheiros.

Boa sorte Galo!!! Já estou me preparando aqui da China – Qingdao para assistir e torcer por um grande jogo!!! pic.twitter.com/nsmTWx2zs4 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 30, 2024

Ronaldinho no Atlético

Ronaldinho jogou no Atlético por dois anos, entre junho de 2012 e julho de 2014. Nesse intervalo, sagrou-se campeão mineiro e da Copa Libertadores, ambos em 2013. O astro marcou 28 gols e deu 17 assistências em 88 partidas pelo Galo.

A notícia Ronaldinho declara torcida para final da Libertadores e deseja sorte ao Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque