Vitor Roque ‘vira’ diretor de futebol e monta equipe ideal; veja vídeo (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

O atacante brasileiro Vitor Roque, no Betis, participou de uma brincadeira nas redes sociais em que escolhia jogadores para montar um time ideal.

No vídeo divulgado no perfil oficial do clube espanhol nessa terça-feira (26/11), o camisa 8 do time espanhol selecionou três atletas para serem titulares, três para reserva e quatro para serem vendidos.

Escolhas de Vitor Roque

Titulares : Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Lionel Messi (Inter Miami)

: Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Lionel Messi (Inter Miami) Reservas : Vini Jr (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona) e Erling Haaland (Barcelona)

: Vini Jr (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona) e Erling Haaland (Barcelona) Vendidos: Karim Benzema (Al-Ittihad) Mauro Icardi (Galatasaray), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Zlatan Ibrahimovi? (aposentado)

Alguns fãs brasileiros comentaram na publicação e analisaram as escolha de Roque.

“Vitor sabe mais coisas que o Endrick”, respondeu um usuário.

“Não errou nada”, destacou outro.

“Parei no Neymar”, criticou um internauta.

“Ele botando o Lewandowski no banco foi engraçado. Ele era banco do Lewandowski no Barça”, alfinetou outro.

Vitor Roque no Betis

O jogador brasileiro se transferiu para o Betis, em um empréstimo válido por um ano, nesta temporada.

O “tigrinho” disputou 15 jogos pela equipe, com cinco gols anotados e nenhuma assistência.

O time espanhol ocupa a nona posição no Campeonato Espanhol (La Liga) e a 18° colocação na Europa League.

Saída do Barcelona

O Barcelona comprou o atacante do Athletico-PR por 40 milhões de euros fixos (213,4 milhões na época), com valores adicionais que podem chegar até 74 milhões de euros (R$ 495 milhões).

Porém, o jogador teve poucos minutos na equipe. Foram 16 partidas pelo time catalão, com dois gols marcados.

A notícia Vitor Roque ‘vira’ diretor de futebol e monta equipe ideal; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque